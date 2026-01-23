Νίκη σε συνδυασμό με καλή εμφάνιση θέλει να πετύχει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο, όπως τόνισε ο Λορέντσο Σιπιόνι. Ο 21χρονος Αργεντινός χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει της αναμέτρησης της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, επισημαίνοντας ότι στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να παρουσιαστούν έτοιμοι και με ανεβασμένη ψυχολογία στο ταξίδι τους στο Άμστερνταμ.

Για το κλίμα στην ομάδα μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μετά τη μεγάλη μας νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία να πάρουμε την πρόκριση. Πριν από αυτό όμως υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο οπού θέλουμε να παίξουμε καλά και να νικήσουμε για να πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Άμστερνταμ.»

Για το πόσο εύκολο είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Βόλο:

«Πάντα παίρνουμε τα πράγματα βήμα- βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ματς με τον Άγιαξ, αλλά σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Βόλο και προέχει το ματς του πρωταθλήματος.»

Για τον ίδιο:

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Δουλεύω καθημερινά πάρα πολύ και αισθάνομαι πανέτοιμος για να αγωνιστώ.»