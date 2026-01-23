Η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στην Ουτρέχτη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, φτάνοντας τους 11 βαθμούς και «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Οι Βέλγοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και άνοιξαν το σκορ στο 54ο λεπτό, όταν ο Ελ Ουαντί εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 84’, με τον Χέιμανς να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να βάζει τέλος στις όποιες αμφιβολίες για την έκβαση του αγώνα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε βασικός και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 89 λεπτά, συμβάλλοντας στην αμυντική σταθερότητα της ομάδας του σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναμέτρηση ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση, καθώς προηγήθηκαν επεισόδια στις εξέδρες ανάμεσα σε Βέλγους οπαδούς και την τοπική αστυνομία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η σέντρα να μετατεθεί κατά περίπου 50 λεπτά.