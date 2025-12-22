Η Γκενκ ανακοίνωσε τον Νίκι Χάγιεν ως νέο προπονητή της ομάδας. Ο 45χρονος προπονητής είχε συνεργαστεί για ενάμιση χρόνο με τον Χρήστο Τζόλη στην Μπριζ, έως τον Δεκέμβριο του 2025, και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει την ομάδα σε διάφορα πόστα μέχρι να αναλάβει πρώτος προπονητής το 2024.

Κατά τη θητεία του στην Μπριζ, ο Χάγιεν ήταν εκείνος που έφερε τον Τζόλη από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα έξι εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο Χάγιεν θα καθοδηγήσει έναν άλλο Έλληνα διεθνή και μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στη Γκενκ.

Σε δηλώσεις του, ο Χάγιεν ανέφερε: «Η Γκενκ είναι ένας φιλόδοξος σύλλογος. Το κατάλαβα αμέσως κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας τις τελευταίες ημέρες. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος που θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί».