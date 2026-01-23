Με κεντρικό σύνθημα «Ασφυξία Τέλος – Οξυγόνο Τώρα», ο Δήμος Περάματος προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (23/1) σε δυναμική κινητοποίηση, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό της μοναδικής λεωφόρου-εισόδου της πόλης στο Νέο Ικόνιο.

Κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια των κατοίκων εξέφρασε ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, μεταφέροντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την άμεση απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών. «Τα καζάνια απειλούν τις ζωές μας. Είμαστε εδώ όλοι μαζί για να πετύχουμε το ακριβώς ανάποδο. Τι πρέπει να γίνει για να φύγουν τα καζάνια απ’ την πόλη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν έφτανε στο πρώτο καζάνι, το ωστικό κύμα θα ισοπέδωνε τα πάντα σε απόσταση έως 5 χιλιόμετρα»

Ο κ. Λαγουδάκος αναφέρθηκε στο περιστατικό που συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, κάνοντας λόγο για σκηνές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανυπολόγιστη τραγωδία.

«Μεταφέρουμε τις άσχημες εικόνες που ζήσαμε το βράδυ του Σαββάτου. Αν ο αγωγός δεν είχε αποκλειστεί, που άναβε φλόγα 20 μέτρων –και μέσα στις εταιρείες πετρελαιοειδών και στην κάτω μεριά του δρόμου– και έφτανε στο πρώτο καζάνι, το ωστικό κύμα της έκρηξης θα κατέστρεφε ό,τι έβλεπε γύρω του σε απόσταση από 1.000 μέτρα έως 5 χιλιόμετρα» τόνισε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα.

«Στόχος» το Πέραμα

Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στον εγκλωβισμό της πόλης, τόσο από το τεράστιο λιμάνι που αποκλείει την πρόσβαση στη θάλασσα, όσο και από τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. «Για όλους εμάς που απειλούμαστε απ’ τα καζάνια, από ένα μεγάλο εργατικό ατύχημα, από αποκλεισμό από θάλασσα λόγω του τεράστιου λιμανιού. Αν κάποιος θέλει να χτυπήσει την πολυπόθητη φρεγάτα Μπελαρά (Belharra), το Πέραμα θα χτυπήσει πάλι», ανέφερε.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως το ζήτημα υπερβαίνει τα στενά όρια του Δήμου του: «Τα καζάνια δεν είναι υπόθεση Περάματος, είναι υπόθεση όλου του Πειραιά».