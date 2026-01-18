Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια, στο Πέραμα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν σε διαρροή καυσίμων και όχι σε εύφλεκτα απορρίματα όπως ανέφεραν προηγούμενες πληροφορίες.

Μήνυμα 112 κάλεσε τους πολίτες της περιοχής να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού επισημαίνοντας ότι σε μικρή απόσταση από την πυρκαγιά βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Δήμαρχος Περάματος για την πυρκαγιά: Αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια

Για φλόγες 20 μέτρων που υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος έκανε λόγο ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος μιλώντας στο ΕΡΤnews λίγη ώρα αφότου τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας:

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».