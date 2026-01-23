Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και διακόπηκε η πορεία του πάνω στον τοίχο της σχολικής μονάδας.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, τραυματίζοντας γονείς και παιδιά. Η πορεία του οχήματος σταμάτησε πάνω στον τοίχο της σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά το σχόλασμα των μαθητών, με τον οδηγό να συγκρούεται με αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που περίμεναν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ενήλικες και ένα παιδί, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν τον οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και αρχικά δεν συνεργαζόταν με τις Αρχές.

«Ο 48χρονος οδηγός ήταν ένας μεθυσμένος πατέρας μαθητή του σχολείου, που είχε πάει να παραλάβει το παιδί του. Το περιστατικό έγινε στις 16:00 το μεσημέρι, όταν σχολούσαν τα παιδιά. Η γιαγιά είχε ήδη πάρει το εγγονάκι της και ετοιμαζόταν να φύγει, όταν το αυτοκίνητο του μεθυσμένου καρφώθηκε στο πίσω μέρος του δικού της, προκαλώντας καραμπόλα», ανέφερε συγγενής τραυματία.

«Η οδηγός μπροστά γρατζούνισε το πόδι της και η γιαγιά τραντάχτηκε στον αυχένα. Το εγγονάκι χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι και στο πόδι. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις στο νοσοκομείο και επέστρεψαν στο σπίτι. Για δύο δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα είχαν τραυματιστεί και άλλα παιδιά που εκείνη την ώρα έβγαιναν από το σχολείο», συμπλήρωσε ο ίδιος.