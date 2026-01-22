Η νέα αποτίμηση των ζημιών από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στη Σικελία φτάνει τα 720 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ρενάτο Σκιφάνι.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Σικελίας Ρενάτο Σκιφάνι, η νέα αποτίμηση των ζημιών από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί φτάνει τα 720 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σκιφάνι επισήμανε ότι η κήρυξη της Σικελίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση 70 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των πιο επείγουσων αναγκών.

Στη Σαρδηνία, η πρόεδρος της περιφέρειας Αλεσσάντρα Τόντε δήλωσε ότι οι ζημιές ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζήτησε από την κυβέρνηση της Ρώμης να προγραμματιστούν άμεσα συναντήσεις ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη οικονομική στήριξη.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και τα εξαιρετικά υψηλά κύματα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και στον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού, επιτείνοντας την ανησυχία των τοπικών αρχών.

Στην Καλαβρία, οι αρχές υπολόγισαν ότι οι ακτές που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος καλύφθηκαν από κύματα ύψους έως και εννέα μέτρων. «Πρόκειται για ύψος που αντιστοιχεί σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων», ανέφερε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο.

Όπως πρόσθεσε, «μιλάμε για κύμα κακοκαιρίας, με ανέμους οι οποίοι ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα», γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα του φαινομένου που έπληξε μεγάλο μέρος της νότιας Ιταλίας.