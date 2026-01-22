Τοπικό τρένο συγκρούστηκε με γερανό κοντά στην πόλη-λιμάνι Καρταχένα στην περιφέρεια Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας.

Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση, χωρίς να αναφερθεί εκτροχιασμός ή ανατροπή του τρένου.

Το περιστατικό αποτελεί το τρίτο σιδηροδρομικό συμβάν μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.

Τοπικό τρένο συγκρούστηκε σήμερα με γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανέφεραν υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, στο τέταρτο σιδηροδρομικό συμβάν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.

Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη-λιμάνι Καρταχένα στην περιφέρεια Μούρθια, πρόσθεσαν οι αρχές.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της Μούρθια. Οι πρώτες κλήσεις σχετικά με τη σύγκρουση έγιναν λίγο μετά το μεσημέρι, πρόσθεσαν.

Η Ισπανία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι.

Δύο ημέρες μετά, τοπικό τρένο εκτροχιάστηκε μετά την πτώση τοιχίου υποστήριξης στις ράγες λόγω σφοδρής βροχόπτωσης κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο μηχανοδηγός και να τραυματιστούν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Σήμερα, η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif δήλωσε πως η κυκλοφορία στη γραμμή της Μούρθια διακόπηκε λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», όπως είπε. Το μήνυμά της στην πλατφόρμα X δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

Μεταγενέστερη ανάρτηση ανέφερε πως οι υπηρεσίες στη γραμμή έχουν επαναληφθεί.

Τριήμερη απεργία για τον Φεβρουάριο προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία

Σημειώνεται ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών της Ισπανίας SEMAF προκήρυξε τριήμερη πανεθνική απεργία για τις 9,10 και 11 Φεβρουαρίου, με αίτημα τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της σιδηροδρόμων, μετά τα δύο δυστυχήματα που βύθισαν στο πένθος τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο διευκρίνισε ότι η απεργία αφορά «όλους τους μηχανοδηγούς των διαφόρων εταιρειών του τομέα».

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε σχολίασε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι η απεργία δεν του φαίνεται ως «ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουν τις διεκδικήσεις τους» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ματαιωθεί, δηλώνοντας ότι «ακούει» τους εργαζόμενους.

Το SEMAF υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι εργαζόμενοι του τομέα είχαν καταγγείλει «την κακή κατάσταση» του δικτύου σε διάφορα σημεία του, αλλά «δεν έλαβαν απάντηση, ούτε έγινε καμία παρέμβαση επί μήνες, ακόμη και επί χρόνια». Το συνδικάτο σκοπεύει για αυτόν τον λόγο να αναζητήσει ποινικές ευθύνες «από εκείνους που έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών».

Ακόμα υπενθυμίζεται ότι μία πηγή αλλά και ειδικοί δήλωσαν την Τετάρτη ότι ένα μεγάλο μεταλλικό κομμάτι που βρέθηκε κοντά στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στην Ισπανία μπορεί να είναι το κομμάτι που λείπει από το σασί το οποίο αναζητούν οι ερευνητές που προσπαθούν να βρουν την αιτία του δυστυχήματος.

Η σύγκρουση, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στη νότια πόλη Αδαμούθ, σε απομακρυσμένη λοφώδη περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο 43 ανθρώπων.

Ο Ινάκι Μπαρόν, ο επικεφαλής της ισπανικής επιτροπής διερεύνησης σιδηροδρομικών δυστυχημάτων CIAF, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί σε ένα κομμάτι που λείπει, γνωστό ως bogie (περιστρεφόμενο πλαίσιο), λόγω της σημασίας του ως σημείο κλειδί της επαφής ανάμεσα στο τρένο και στις ράγες που θα μπορούσε να ρίξει φως στην αιτία του εκτροχιασμού.