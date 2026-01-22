Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στο Κιμπερλέ της Βρετάνης, με τις πλημμύρες να οδηγούν σε εκκενώσεις κατοικιών και στον εγκλωβισμό πολιτών. Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Λαΐτα ξεπέρασε τα 4,4 μέτρα στο κέντρο της πόλης στις 21 Ιανουαρίου. Το ύψος αυτό υπερέβη τα αντιπλημμυρικά αναχώματα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και ανάγκη για επείγουσα επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκκενώσεις, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν στους ανώτερους ορόφους των σπιτιών τους. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες οχήματα βρέθηκαν μερικώς βυθισμένα, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέες βροχοπτώσεις που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι η στάθμη του νερού θα παραμείνει υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναμένεται άμεση βελτίωση των συνθηκών.

Σε πορτοκαλί συναγερμό τρεις νομοί της Βρετάνης

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στους νομούς Φινιστέρ, Μορμπιάν και Ιλ-ε-Βιλέν, οι οποίοι τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι βροχές και οι υψηλές παλίρροιες που αναμένονται στις 22 και 23 Ιανουαρίου μπορεί να καθυστερήσουν την υποχώρηση των υδάτων.

Ιστορικό ευάλωτο σημείο

Η Κιμπερλέ, στη συμβολή των ποταμών Ιζόλ και Ελέ, θεωρείται εδώ και χρόνια περιοχή υψηλού κινδύνου για πλημμύρες. Τον χειμώνα του 2013–2014, πλημμύρες εικοσαετίας είχαν προκαλέσει ζημιές ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ, πλήττοντας κυρίως τις προβλήτες Σουρκούφ και Μπριζέ.