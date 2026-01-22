Η 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League ολοκληρώθηκε, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ.

Με τη λήξη της αγωνιστικής ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να βρίσκεται σε θέση πρόκρισης, καθώς μετά και τους αγώνες της Τετάρτης (21/1) είναι 24ος με 8 βαθμούς και αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα που προκρίνεται στα νοκ-άουτ play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μόλις δύο ομάδες κατάφεραν να τον προσπεράσουν απόψε και αυτές ήταν η Καραμπάγκ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αμφότερες οι ομάδες που προαναφέραμε επικράτησαν με ανατροπή των αντιπάλων τους. Νωρίτερα οι Αζέροι από 1-2 στα τελευταία λεπτά, νίκησαν 3-2 στο 94′ την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ από 1-0 η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε νίκησε με 3-1 εκτός έδρας την Αταλάντα.

Από εκεί και πέρα, Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1, στο μοναδικό ματς της βραδιάς που δεν είχε νικητή. Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ πήραν αναμενόμενα «διπλά» στις έδρες των Σλάβια Πράγας και Μαρσέιγ αντίστοιχα, με 2-4 και 0-3.

Εύκολες εντός έδρας νίκες πέτυχαν οι Νιούκαστλ, Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου κόντρα σε Αϊντχόφεν (3-0), Μπενφίκα (2-0) και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (2-0). Πολύ δύσκολη επικράτηση με 1-0 για την Τσέλσι κόντρα στην Πάφο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4

Μπόντο/Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1

Ίντερ-Άρσεναλ 1-3

Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0

Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1

Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Γαλατάσαραϊ-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα 2-4

Μαρσέιγ-Λίβερπουλ 0-3

Τσέλσι-Πάφος 1-0

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0

Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν 3-0

Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: