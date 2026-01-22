Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ για τη 24η αγωνιστική της EuroLeague, εν μέσω της «διαβολοβδομάδας», και ο προπονητής των Πρασίνων, Εργκίν Αταμάν, έγινε αποδέκτης έντονων υβριστικών συνθημάτων και χειρονομιών από μερίδα Ισραηλινών φιλάθλων.

Η κατάσταση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ισχυρού άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος μέσω Instagram story ζήτησε την επιβολή κυρώσεων στους συλλόγους των οποίων οι οπαδοί επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Κάθε φορά που ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες μιλούν δέχονται πρόστιμο… Πότε θα τιμωρηθούν με πρόστιμο και οι σύλλογοι των οποίων οι φίλαθλοι βρίζουν εμάς και τις οικογένειές μας;»