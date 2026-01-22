Το νέο άλμπουμ του Ρόμπι Γουίλιας, με τίτλο Britpop, οδεύει προς την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εφόσον το Britpop φτάσει στο νούμερο 1, ο Γουίλιαμς θα ξεπεράσει τους Beatles, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των περισσότερων άλμπουμ που έχουν φτάσει στην κορυφή.

Τόσο οι Beatles όσο και ο Ρόμπι Γουίλιας έχουν μέχρι σήμερα 15 άλμπουμ στην κορυφή των βρετανικών charts, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς βρίσκεται σε τροχιά για να καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το νέο του άλμπουμ, με τίτλο Britpop, αποτελεί την πρώτη δισκογραφική του δουλειά μετά από επτά χρόνια και φαίνεται πως οδεύει προς την κορυφή των βρετανικών charts.

Αν το άλμπουμ κατακτήσει την πρώτη θέση την Παρασκευή, ο Γουίλιαμς θα ξεπεράσει το ρεκόρ που μέχρι σήμερα μοιράζεται με τους Beatles, καθώς και οι δύο έχουν φτάσει στην κορυφή με 15 άλμπουμ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Official Charts Company, το Britpop βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα ο Βρετανός καλλιτέχνης να γράψει μουσική ιστορία.

Το πρώην μέλος των Take That αιφνιδίασε τους θαυμαστές του την περασμένη Παρασκευή, κυκλοφορώντας τον δίσκο τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο ο τραγουδιστής αποφάσισε να την επισπεύσει, όταν πληροφορήθηκε ότι την ίδια περίοδο θα παρουσιαζόταν το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, The Life Of A Showgirl.