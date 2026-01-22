Με πολυετή εμπειρία στον Lloyd’s Register στη θέση του Global Bulk Carriers Segment Director, ο Νίκος Κακαλής διαδέχεται τον Στέλιο Κορκόδειλο στο τιμόνι του μη-κερδοσκοπικού Κέντρου με έδρα την Αθήνα, αναλαμβάνοντας να το οδηγήσει στην επόμενη φάση της αποστολής του.

Το MERC ιδρύθηκε από το Κέντρο Απανθρακοποίησης Ναυτιλίας του Lloyd’s Register (LR) (Maritime Decarbonisation Hub) και πέντε κορυφαίες ελληνικές εταιρίες — Capital Group, Navios Maritime Partners, Neda Maritime Agency, Star Bulk και Thenamaris (Ships Management) Inc. — με τον LR σε υποστηρικτικό ρόλο. Στόχος του είναι η επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη ναυτιλία, μέσα από πρακτικές λύσεις, τεχνολογική καινοτομία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στόχος του MERC είναι μια στοχευμένη στρατηγική γύρω από βασικούς πυλώνες έρευνας και ανάπτυξης, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη βελτιστοποίηση της υδροδυναμικής απόδοσης, στην αξιολόγηση συστημάτων αιολικής πρόωσης, στη διερεύνηση εναλλακτικών πηγών βοηθητικής ενέργειας και στην ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων δεδομένων που ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων για τη μείωση εκπομπών και τη δίκαιη κατανομή οφελών.

Στο νέο του ρόλο ως Managing Director, ο Νίκος Κακαλής αναλαμβάνει να ηγηθεί της υλοποίησης της στρατηγικής του MERC, επεκτείνοντας το διεθνές δίκτυο συνεργασιών του Κέντρου και ευθυγραμμίζοντας τις δράσεις του με το ταχύτατα εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις της αγοράς για ενεργειακή μετάβαση.

Ο ίδιος δηλώνει: «Η απανθρακοποίηση του υπάρχοντος στόλου αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το MERC προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές, τεχνολογικούς φορείς, νηογνώμονες κ.ο.κ για την ανάπτυξη λύσεων που λειτουργούν στην πράξη. Η λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας είναι τιμή και μεγάλη πρόκληση για μένα».

Ο Νίκος Κακαλής φέρνει μαζί του βαθιά τεχνική και εμπορική τεχνογνωσία. Στα τέσσαρα χρόνια παρουσίας του στον LR, διαμόρφωσε τη διεθνή στρατηγική του οργανισμού για τα bulk carriers, στηρίζοντας τους πλοιοκτήτες στον κλάδο του ξηρού φορτίου να ανταπεξέλξουν στο σύνθετο περιβάλλον που απαιτεί αξιοlόγηση νέων καυσίμων και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και προσαρμογή στις συνεχώς εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Στο παρελθόν, κατείχε ανώτερες θέσεις στον DNV και στο Bureau Veritas Marine Fuel Services.

Ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του MERC και Chief Operating Officer της Thenamaris (Ships Management) Inc., συμπληρώνει: «Τα ηγετικά προσόντα, η τεχνική κατάρτιση και η εμπειρία του Νίκου Κακαλή τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να καθοδηγήσει το MERC στην επόμενη φάση ανάπτυξης. Η ανάληψη της θέσης από τον Νίκο αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα σε πλοιοκτήτες, νηογνώμονες, και τεχνολογικούς εταίρους. Το MERC αποτελεί καταλύτη για πραγματική πρόοδο στη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, και ο Νίκος είναι ιδανικός για να ηγηθεί αυτής της αποστολής».

