Η Καμτσάτκα στη Ρωσία προσπαθεί να επανέλθει μετά από μία από τις πιο έντονες χιονοθύελλες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κακοκαιρίες στις αρχές Ιανουαρίου 2026 κάλυψαν τη χερσόνησο με πρωτοφανές ύψος χιονιού. Στην Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και στις γύρω περιοχές, οι χιονοστιβάδες έφτασαν το ύψος των φαναριών, είσοδοι κτηρίων εξαφανίστηκαν πίσω από τοίχους χιονιού και οι μετακινήσεις διακόπηκαν πλήρως. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται τοπικά ως εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και για τα δεδομένα της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, σε ορισμένα σημεία της Καμτσάτκα το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα δύο μέτρα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, ενώ είχε προηγηθεί ήδη βαρύς Δεκέμβριος. Οι συσσωρεύσεις χιονιού εγκλώβισαν οχήματα για ημέρες.

Τι έκανε τη χιονοθύελλα του 2026 τόσο ακραία

Η Καμτσάτκα είναι συνηθισμένη σε έντονους χειμώνες, ωστόσο η συγκεκριμένη κακοκαιρία ξεχώρισε επειδή ήρθε σε αλλεπάλληλα κύματα, χωρίς να αφήσει χρόνο αποκατάστασης. Μετεωρολογικά δεδομένα και τοπικές ενημερώσεις καταγράφουν:

Πάνω από δύο μέτρα χιονιού σε πολλές περιοχές της χερσονήσου στις αρχές Ιανουαρίου 2026.

στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Χιονοπτώσεις τον Δεκέμβριο πολύ πάνω από τα συνήθη μηνιαία επίπεδα .

. Στην Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, το συνολικό ύψος χιονιού έφτασε τα 1,7 μέτρα, με συσσωρεύσεις έως και 2,5 μέτρα σε ορισμένες συνοικίες.

Ο συνδυασμός αυτός αποδείχθηκε κρίσιμος. Όταν νέο χιόνι καλύπτει ήδη υπερφορτωμένες επιφάνειες, τα εκχιονιστικά μηχανήματα δεν μπορούν να καθαρίσουν πλήρως τους δρόμους, αλλά περιορίζονται στη διατήρηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Οι άνεμοι ενισχύουν το πρόβλημα, σχηματίζοντας συμπαγή αναχώματα που εγκλωβίζουν αυτοκίνητα και μπλοκάρουν εισόδους.

Σε πολλές περιοχές, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα δύο μέτρα , με αναφορές για σωρούς άνω των 2,5 μέτρων.

, με αναφορές για σωρούς άνω των 2,5 μέτρων. Η καθημερινότητα στην Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι παραλύει , καθώς δρόμοι στενεύουν και οχήματα μένουν θαμμένα.

, καθώς δρόμοι στενεύουν και οχήματα μένουν θαμμένα. Οι μεταφορές επηρεάστηκαν σοβαρά : δρόμοι έκλεισαν, πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ σχολεία και δημόσιες συγκοινωνίες υπολειτούργησαν.

: δρόμοι έκλεισαν, πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, ενώ σχολεία και δημόσιες συγκοινωνίες υπολειτούργησαν. Το βάρος του χιονιού στις στέγες προκάλεσε κινδύνους , οδηγώντας σε ελέγχους και επείγουσες παρεμβάσεις.

, οδηγώντας σε ελέγχους και επείγουσες παρεμβάσεις. Παρά την πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού, η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες παραμένει δύσκολη για πολλούς κατοίκους.

this is not AI, this is kamchatka, russia 🇷🇺 pic.twitter.com/yVdBV3YW3c — ⊹ ࣪ pam ˖✦ (@pamvonhadder) January 18, 2026

Οι επιπτώσεις της χιονοθύελλας στη Ρωσία: μεταφορές, σχολεία και ασφάλεια

Η κινητικότητα υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πολλές περιοχές, ο στόχος δεν ήταν να καθαριστούν πλήρως οι δρόμοι, αλλά να δημιουργηθούν περάσματα για ασθενοφόρα και οχήματα ανεφοδιασμού. Οι κάτοικοι άνοιγαν σήραγγες προς τις εισόδους των πολυκατοικιών και καθάριζαν παράθυρα και εξαερισμούς για λόγους ασφάλειας.

Οι αεροπορικές και οδικές μεταφορές επλήγησαν επίσης. Το βάθος του χιονιού προκάλεσε συμφόρηση όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και σε αποθήκες, αεροδιάδρομους και σταθμούς φόρτωσης. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις συνεχίζονται, ακόμη και όταν οι κύριες αρτηρίες ανοίγουν.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια μετατοπίστηκαν από την πρόσβαση στους δρόμους στους κινδύνους κατάρρευσης σκεπών. Οι αρχές δίνουν πλέον προτεραιότητα στον καθαρισμό των στεγών, καθώς έχουν ήδη αναφερθεί περιστατικά τραυματισμών και θανάτων από πτώσεις χιονιού.