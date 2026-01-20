Μια σειρά από επιθέσεις καρχαριών στην ανατολική Αυστραλία προκάλεσε συναγερμό στις αρχές, με την οργάνωση ναυαγοσωστών Surf Life Saving New South Wales να καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραλίες και να προτιμούν τις δημοτικές πισίνες.

Μέσα σε 48 ώρες σημειώθηκαν τέσσερις επιθέσεις στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, με δύο άτομα να τραυματίζονται σοβαρά. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις έχουν θολώσει τα νερά, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση ταυροκαρχαριών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, «η ποιότητα του νερού είναι τόσο κακή που ενθαρρύνει τη δραστηριότητα των ταυροκαρχαριών». Οι ναυαγοσώστες προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τη θάλασσα, τονίζοντας ότι «σε αυτή τη φάση, θεωρούμε τις παραλίες μη ασφαλείς».

Αυξημένος κίνδυνος στις ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας

Σήμερα, ένας σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και υπέστη ελαφρά τραύματα, περιστατικό που αποτελεί την τέταρτη επίθεση μέσα σε δύο ημέρες. Στο Μάνλι, στα προάστια του Σίδνεϊ, ένας άλλος σέρφερ τραυματίστηκε σοβαρά όταν καρχαρίας τον δάγκωσε στα πόδια, ενώ ένα 11χρονο αγόρι σώθηκε όταν ο καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του λίγο βορειότερα.

Όλες οι παραλίες στα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ παραμένουν κλειστές μέχρι νεωτέρας. Την Κυριακή, ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 12 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά σε παραλία της περιοχής, με τις αρχές να αποδίδουν την επίθεση σε ταυροκαρχαρία, σύμφωνα με τον αξιωματικό θαλάσσιων επιχειρήσεων Τζόζεφ ΜακΝάλτι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προσελκύσει ταυροκαρχαρίες κοντά στις εκβολές των ποταμών. Ο Κάλουμ Μπράουν, ερευνητής του πανεπιστημίου Macquarie στο Σίδνεϊ, εξηγεί πως «οι καρχαρίες, ειδικά οι ταυροκαρχαρίες, έλκονται από τις εισροές γλυκού νερού για να τραφούν με ψάρια και ζώα που μεταναστεύουν προς τις εκβολές».

Όπως προσθέτει, «δεδομένων των απίστευτων βροχοπτώσεων που είχαμε πρόσφατα, ο κίνδυνος να συναντήσετε καρχαρίες είναι υψηλός. Μείνετε μακριά από το νερό».

Ιστορικά στοιχεία για τις επιθέσεις

Από το 1791 έως σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.280 περιστατικά με καρχαρίες στην Αυστραλία, εκ των οποίων πάνω από 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με βάση δεδομένων που καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και καρχαριών.