Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους του Λουτρακίου η εμφάνιση μεγάλου καρχαρία σε μικρή απόσταση από την ακτή, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους και σύντομα διαδόθηκε τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο καρχαρίας κολυμπούσε ήρεμα, παράλληλα με την παραλία, χωρίς να παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Το μήκος του εκτιμάται ότι κυμαινόταν μεταξύ τεσσάρων και πέντε μέτρων.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αυξημένες εμφανίσεις καρχαριών στον Κορινθιακό Κόλπο και σε άλλες περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται συνήθως για είδη που δεν θεωρούνται επικίνδυνα για τον άνθρωπο και αποδίδουν την παρουσία τους κοντά στις ακτές σε μεταβολές της θερμοκρασίας των υδάτων και στη διαθεσιμότητα τροφής.

Το γεγονός ότι η εμφάνιση σημειώθηκε κατά τη χειμερινή περίοδο συνέβαλε στο να μην προκληθεί περαιτέρω ανησυχία.