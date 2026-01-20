Ο Γιώργος Μασούρας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εκτελεστική του δεινότητα στην Αλ Καλίτζ, σκοράροντας για έκτη φορά στα τελευταία επτά παιχνίδια της ομάδας του στην Σαουδική Αραβία. Αυτή τη φορά, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Αχλί, με μια πανέμορφη κεφαλιά στο 19ο λεπτό.

Το γκολ του Μασούρα ήρθε ύστερα από εξαιρετική ασίστ του Πάολο Φερνάντες, του Ισπανού εξτρέμ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στην Αλ Καλίτζ. Οι δύο ποδοσφαιριστές συνέθεσαν μια συνεργασία με έντονο άρωμα Ελλάδας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την καλή τους χημεία.

🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳 ⏰ 19′ AL AHLI 0 x 1 AL KHALEEJ ⚽️ Masouras 🅰️ Paolo Fernandes Contra ataque do Khaleej, cruzamento de Fernandes e Masouras abre o placar para os visitantes! pic.twitter.com/BP7ziTiZoH — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 20, 2026

Ο Μασούρας, υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη, φαίνεται να έχει αναγεννηθεί στην Σαουδική Αραβία, επιδεικνύοντας σταθερή απόδοση και συνεχείς επιτυχίες, ενώ η Αλ Καλίτζ δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα.