Για την πρόσκληση προς την Ελλάδα να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, κυβερνητικές πηγές λένε ότι πρόκειται για “σύνθετο νομικά ζήτημα” το οποίο εξετάζεται “σε πλήρη συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας”.

Οπως προσθέτουν πάντως δείχνοντας και την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι ευρωπαίοι, ήδη το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του αμερικανού προέδρου Τραμπ προβλέπεται στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα.

“Η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών” σημειώνει η Αθήνα.