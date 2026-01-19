Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, στο οποίο ηγούνται οι ΗΠΑ, όπως αναφέρει με το Κρεμλίνο, σύμφωνα με δημσίευμα του SkyNews.

Ο Ρώσος ηγέτης εξετάζει επί του παρόντος την πρόταση, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η δήλωση της Ρωσίας φαίνεται να αναφέρεται στο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συσταθεί από τις ΗΠΑ για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει του «Εκτελεστικού Συμβουλίου» της οργάνωσης, ενώ μεταξύ των άλλων μελών εκτιμάται ότι θα είναι και ο Σερ Τόνι Μπλερ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν «έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών διαύλων να συμμετάσχει σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης». «Προς το παρόν, μελετάμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης και ελπίζουμε να έρθουμε σε επαφή με την αμερικανική πλευρά για να διευκρινίσουμε όλες τις λεπτομέρειες», είπε.

Πηγή: SkyNews