Νέα διεθνής αντιπαράθεση έχει προκαλέσει πρόταση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς οργάνωσης με την ονομασία Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης). Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, το σχέδιο προβλέπει ότι οι χώρες που επιθυμούν μόνιμη θέση στο Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως χρηματική συνεισφορά.

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του καταστατικού, κάθε χώρα-μέλος θα έχει θητεία έως τρία χρόνια, εκτός αν καταβάλει το ποσό του 1 δισ. δολαρίων μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του οργανισμού. Η ανανέωση της θητείας θα γίνεται μόνο με την έγκριση του προέδρου του Συμβουλίου, ρόλο που –σύμφωνα με τα άρθρα του σχεδίου– προορίζεται να αναλάβει ο ίδιος ο Τραμπ.

Η πρόταση, όπως σημειώνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός θεσμού που θα προωθεί την ειρήνευση και την ανοικοδόμηση στη Γάζα, με προοπτική επέκτασης και σε άλλες ζώνες συγκρούσεων. Η ονομασία και το περιεχόμενο του καταστατικού αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερης δράσης πέραν της Μέσης Ανατολής.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρόταση μοιάζει με προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου διεθνούς οργανισμού, ενδεχομένως ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ, με «εισιτήριο συμμετοχής» βασισμένο στη χρηματοδοτική συνεισφορά και με κεντρικό ρόλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κύρια σημεία της πρότασης

Κάθε χώρα που επιθυμεί μόνιμη συμμετοχή στο Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια εντός του πρώτου έτους λειτουργίας. Χωρίς αυτή τη συνεισφορά, η συμμετοχή περιορίζεται σε τριετή θητεία, υπό την έγκριση του προέδρου του οργανισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται να έχει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση και τη λειτουργία του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης σφραγίδων και κανονισμών λειτουργίας. Ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι πιθανοί συμμετέχοντες έχουν λάβει σχετικές προσκλήσεις, ωστόσο ήδη διατυπώνονται επιφυλάξεις για το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της πρότασης.

Η αμερικανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, χαρακτήρισε ορισμένα δημοσιεύματα παραπλανητικά, επισημαίνοντας ότι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το ποσό ή την υποχρεωτικότητα της χρηματικής συμμετοχής. Παρά ταύτα, το προσχέδιο του καταστατικού που επικαλούνται πολλές πηγές φαίνεται να κυκλοφορεί ευρέως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.