Οι ελλείψεις φαρμάκων επιστρέφουν δυναμικά, προκαλώντας εκ νέου έντονη ανησυχία σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Φαρμακεία και νοσοκομεία σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρά κενά σε εκατοντάδες σκευάσματα ευρείας χρήσης, από αντιβιοτικά και εμβόλια έως φάρμακα για χρόνιες και ψυχιατρικές παθήσεις.

Η νέα λίστα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποτυπώνει μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά πρόσκαιρη είναι, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα των ελλείψεων εξελίσσεται σε μόνιμη πληγή για τη δημόσια υγεία.

Μάλιστα, για το θέμα που έχει ανακύψει, το προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) έστειλε την περασμένη Παρασκευή επιστολή στον πρόεδρο του ΕΟΦ, Σπυρίδωνα Σαπουνά, την οποία κοινοποίησε και στον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Σε αυτήν, ο μεγαλύτερος Σύλλογος της χώρας κάνει λόγο για ελλείψεις που «έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο», αφήνοντας παράλληλα αιχμές για απουσία μέτρων ενόσω το φαινόμενο εντείνεται.

«Δεν αναφερόμαστε μόνο στα φάρμακα που περιέχονται στη λίστα απαγόρευσης εξαγωγής του ΕΟΦ, αλλά και σε φάρμακα κοινόχρηστα τα οποία ποτέ έως τώρα δεν παρουσίαζαν ελλείψεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ πρέπει να παρέμβουν άμεσα για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων, τα οποία δίνουν κυριολεκτικά μάχη για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς και τελικά για την δημόσια υγεία των πολιτών. Είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας κοινοποιήσουμε εάν χρειαστεί κατάλογο με τα εκατοντάδες φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.