«Το να κερδίζω το Dakar με την ομάδα Dacia Sandriders είναι απίστευτο. Είναι η έκτη νίκη για μένα και η πρώτη για τον Fabian, που την άξιζε απόλυτα» aνέφερε ο νικητής του αγώνα, ο Nasser Al-Attiyah.

Η ομάδα Dacia Sandriders κατέκτησε τη νίκη στο 48ο Rally Dakar, τον πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τους Nasser Al-Attiyah και Fabian Lurquin να πετυχαίνουν μια απόλυτα εντυπωσιακή επικράτηση, με διαφορά σχεδόν 10 λεπτών από τον ανταγωνισμό.

Οι Sébastien Loeb / Édouard Boulanger ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην 4η θέση, οι Lucas Moraes / Dennis Zenz κατέλαβαν την 7η θέση στο πρώτο τους Dakar Rally με την ομάδα, ενώ οι Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno τερμάτισαν 11οι, έχοντας ξεκινήσει την τελευταία ειδική από τη 12η θέση.

Κατά τη διάρκεια των 13 ημερών του εξαντλητικού αγώνα, σε συνολική απόσταση 7.976 χιλιομέτρων – εκ των οποίων τα 4.809 χλμ. ειδικών διαδρομών – η ομάδα Dacia Sandriders πέτυχε δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές και βρέθηκε εκτός πρώτης τριάδας της γενικής κατάταξης μόλις μία φορά.