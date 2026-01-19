Δύο κόμματα που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, αυτό της Μαρίας Καρυστιανού και αυτό του Αλέξη Τσίπρα, παράλληλα με την δημοσκοπική στασιμότητα στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ αυτό το διάστημα (11,2% στην τελευταία της GPO) αναγκάζουν την Χαριλάου Τρικούπη να κάνει κινήσεις διεύρυνσης που δεν είχε εκκινήσει μέχρι τώρα.

Την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός μιλούσε στην Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πάνελ της συζήτησης για την «Ιθάκη» και τον Αντώνη Σαουλίδη, μέλος του τελευταίου ΠΣ του ΠΑΣΟΚ -χωρίς, ωστόσο, περισσότερους θεσμικούς πασόκους στο κοινό-, ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Πεύκη έκανε άνοιγμα στις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.

«Καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ένα προσκλητήριο που αργότερα διευκρινίστηκε πως γίνεται χωρίς face control και γίνεται και σε επίπεδο προσώπων, βουλευτών και στελεχών, γεγονός που διευκολύνει τις μεταγραφές το επόμενο διάστημα -με το βλέμμα όλων στις επόμενες κινήσεις της Νίνας Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ, η ενδεχόμενη επιστροφή της οποίας, ωστόσο, δεν θα έρθει χωρίς αντιδράσεις κυρίως από το παπανδρεϊκό στρατόπεδο.

Γερουλάνος: «Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων»

Την ίδια ώρα, τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά στο εσωτερικό -ενόψει και της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο Τρίτη, 19/01 και στην οποία συμμετέχουν οι περισσότερες από τις βασικές τάσεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Η ανησυχία για την δημοσκοπική επίδοση, τις αποχωρήσεις στελεχών και τις κινήσεις Τσίπρα διατυπώθηκε από τον Παύλο Γερουλάνο στο vidcast «Face 2 Face» των «ΝΕΩΝ»: «Η βελόνα δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας θορυβήσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων. Ο χρόνος που έχουμε είναι πολύ λίγος και η δουλειά πάρα πολλή», σχολίασε, δίνοντας ένα στίγμα της κριτικής που ακούγεται και θα ακουστεί στον δρόμο προς το συνέδριο. Στην εσωκομματική αντιπολίτευση εγείρουν και ζητήματα εσωκομματικής δημοκρατίας, που κατά εκτιμήσεις, κάνουν ευκολότερο τον όποιο τσιπρικό διεμβολισμό.

Δούκας: «Δεν κάνω πίσω» για το ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ

Από την δική του πλευρά, ο Δούκας επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο για να αποκλειστεί οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ -παρότι έχει διατυπωθεί τόσο από τον Ανδρουλάκη όσο και από την επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού, Αννα Διαμαντοπούλου, πως αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η θέση του κόμματος (η δεύτερη χαρακτήρισε την επιμονή του Δούκα ως «εμμονή»). «Πολύ σωστά λοιπόν λέει ο πρόεδρος ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί (…) Εγώ δεν κάνω πίσω σε αυτό. Το θεωρώ αδιανόητο να γίνει συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγκυρία που ζητάμε πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην υπάρχει τέτοια απόφαση», επεσήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων (ΕΡΤ), επιμένοντας στην σκληρή στάση και στην ουσία προαναγγέλοντας και τα όσα θα ειπωθούν μέσα στην αυριανή συνεδρίαση.

Στην Πολιτική Γραμματεία αναμένεται επίσης να περιγραφεί το χρονοδιάγραμμα έως το συνέδριο, που όπως όλα δείχνουν θα λάβει χώρα τις μέρες μετά την 25η Μαρτίου, ενώ όλα δείχνουν πως δεν αργεί και η ανακοίνωση της σύνθεσης της επιτροπής διεύρυνσης και της επιτροπής ψηφοδελτίων, που μέχρι τώρα δημόσια έχουν μόνο επικεφαλής.