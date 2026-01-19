Ξεκίνησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με 31μελή αντιπροσωπεία αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, με συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και της ΑΑΔΕ.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών, αποτελούμενη από 31 εκπροσώπους και 6 παρατηρητές, θα παρουσιάσει 14 αιτήματα που αφορούν μεταξύ άλλων το κόστος παραγωγής, την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για την υλοποίηση λύσεων στα ζητήματα που θέτουν.

Ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την 31μελη αντιπροσωπεία των αγροτικών μπλόκων, η οποία πέρασε πριν από λίγη ώρα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα», τονίζοντας ωστόσο πως ελπίζει «να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτηση του σημείωσε ότι “οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Μετά το τέλος της συνάντησης με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.