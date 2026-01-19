Σε λιγότερο από έναν μήνα πρόκειται να διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο ελληνικός τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι με το οποίο πρόκειται να διαγωνιστεί φέτος η Ελλάδα στην Eurovision της Βιέννης, με τη Marseaux να θεωρείται, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, το μεγάλο φαβορί.
Μετά τη Marseaux, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Good Job Nicky, ακολουθεί ο Akylas, ενώ στην τέταρτη και την πέμπτη θέση βρίσκονται η Evangelia και ο D3lta, αντίστοιχα.
Nα σημεωθεί ότι οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο μεγάλος ελληνικός τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.
Marseaux – Χάνομαι
Το κομμάτι που βρίσκεται επίσης ψηλά στις στοιχηματικές, του Good job Nicky λέγεται «Dark Side of the Moon» και τη μουσική υπογράφουν οι Connor Mullally και Trey Qua και τους στίχους οι ίδιοι μαζί με τον ερμηνευτή.
Το τραγούδι «Ferto» τραγουδά ο Αkylas, σε μουσική των Akylas, Papatanice, TEO.x3 και στίχους των Akylas, Ορφέας Νόνης και είναι στην τρίτη θέση.
Όλα τα στοιχήματα για τη νίκη στον ελληνικό τελικό
- Marseaux με απόδοση 2.00
- Good Job Nicky με απόδοση 3.00
- Akylas με απόδοση 6.00
- Evangelia με απόδοση 12.50
- D3lta με απόδοση 50.00
- Zaf με απόδοση 55.00
- Mikay με απόδοση 55.00
- Dinamiss με απόδοση 55.00
- The Astrolabe με απόδοση 55.00
- Tianora με απόδοση 75.00
- Marika με απόδοση 75.00
- Stylianos με απόδοση 75.00
- Revery με απόδοση 75.00
- Rosanna Mailan με απόδοση 75.00
- Koza Mostra με απόδοση 100.00
- Κιάννα με απόδοση 100.00
- Rikki με απόδοση 100.00
- Spheyiaa με απόδοση 100.00
- Stefi με απόδοση 100.00
- Desi G με απόδοση 100.00
- Αλεξάνδρα Σιετή με απόδοση 100.00
- Leroybroughtflowers με απόδοση 125.00
- Victoria Anastasia με απόδοση 125.00
- Garvin με απόδοση 125.00
- Niya με απόδοση 125.00
- Basilica με απόδοση 150.00
- Stella Kay με απόδοση 175.00
- Panagiotis Tsakalakos με απόδοση 175.00