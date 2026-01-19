Σε λιγότερο από έναν μήνα πρόκειται να διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο ελληνικός τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι με το οποίο πρόκειται να διαγωνιστεί φέτος η Ελλάδα στην Eurovision της Βιέννης, με τη Marseaux να θεωρείται, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, το μεγάλο φαβορί.

Μετά τη Marseaux, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Good Job Nicky, ακολουθεί ο Akylas, ενώ στην τέταρτη και την πέμπτη θέση βρίσκονται η Evangelia και ο D3lta, αντίστοιχα.

Nα σημεωθεί ότι οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο μεγάλος ελληνικός τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Marseaux – Χάνομαι

Το κομμάτι που βρίσκεται επίσης ψηλά στις στοιχηματικές, του Good job Nicky λέγεται «Dark Side of the Moon» και τη μουσική υπογράφουν οι Connor Mullally και Trey Qua και τους στίχους οι ίδιοι μαζί με τον ερμηνευτή.

Το τραγούδι «Ferto» τραγουδά ο Αkylas, σε μουσική των Akylas, Papatanice, TEO.x3 και στίχους των Akylas, Ορφέας Νόνης και είναι στην τρίτη θέση.

Όλα τα στοιχήματα για τη νίκη στον ελληνικό τελικό