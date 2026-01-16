Έχουμε και λέμε 11, 13 & 15/2 έχουμε Eurovision. Στην παρουσίαση το είχαμε πει και επιβεβαιώθηκε με μια προσθήκη, θα έχουμε: Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη.

Δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα. Τα τρία shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο χώρος; Ένα μυστήριο. Χθες μάθαμε πως δεν θα γίνει στο Christmas Theatre, και ενώ πολύ έσπευσαν να πουν πως θα γίνει στο Tae Kwon Do, σύμφωνα με δικό μας ρεπορτάζ κάτι τέτοιο, δεν ισχύει.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικό μέρος της Αθήνας, σε έναν χώρο που δεν περιμένουμε , ο οποίος θα είναι πιο μικρός από το Christmas Theatre.