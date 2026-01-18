Τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», ενώ σήμερα Κυριακή (18/01) αναμένονται και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Αμέσως μετά τη μετάδοση, τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.

1.«The other side», Alexandra Sieti

2.«Drop It», THE Astrolabe

3.«Aphrodite», Desi G

4.«Ferto», Ακύλας

5.«Parea», Evangelia

6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7.«Slipping Away», Niya

8.«Χάνομαι», Marseaux

9.«Άλμα», Rosanna Mailan

10.«Europa», STEFI

11.«The Songwriter», Revery

12.«Chaos», Dinamiss

13.«YOU & I», STYLIANOS

14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa