Αν η σημερινή Δευτέρα σάς βρίσκει πιο κουρασμένους ή ψυχολογικά πεσμένους, δεν είστε οι μόνοι. Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι γνωστή ως Blue Monday και συχνά χαρακτηρίζεται από τα μέσα ενημέρωσης ως η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου.

Η έννοια εμφανίστηκε το 2005, όταν ο ψυχολόγος Κλιφ Άρναλ παρουσίασε έναν μαθηματικό τύπο που υποτίθεται ότι προσδιόριζε τη «χειρότερη» ημέρα του χρόνου. Στην πραγματικότητα, η εξίσωση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας μιας ταξιδιωτικής εταιρείας, με στόχο την προώθηση διακοπών.

Στον υπολογισμό συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως ο χειμωνιάτικος καιρός, τα οικονομικά βάρη μετά τις γιορτές, η αποτυχία τήρησης των στόχων του νέου έτους και η χρονική απόσταση από τις επόμενες διακοπές. Με βάση αυτά, ο Άρναλ κατέληξε ότι η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι η στιγμή που οι άνθρωποι αισθάνονται πιο απομακρυσμένοι από τις προσδοκίες τους.

Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, ο ίδιος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, καλώντας το κοινό να μην πάρει τη θεωρία κατά γράμμα και να αντιμετωπίζει την ημέρα με αισιοδοξία.

Άλλοι ειδικοί δίνουν πιο πρακτικές εξηγήσεις για τη χαμηλή διάθεση αυτή την περίοδο. Οικονομολόγοι επισημαίνουν την αυξημένη χρήση πιστωτικών καρτών μετά τις γιορτές, ενώ διατροφολόγοι τονίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και καφεΐνης μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση.

Σύμφωνα με την πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας, η Blue Monday δεν έχει επιστημονική βάση. Πρόκειται για ένα δημοσιογραφικό και διαφημιστικό αφήγημα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όχι για μια ημερομηνία που καθορίζει αντικειμενικά την ψυχική διάθεση.

Το συμπέρασμα είναι απλό: αν σήμερα νιώθετε λίγο πεσμένοι, είναι φυσιολογικό. Η διάθεση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες της καθημερινότητας και όχι από μια συγκεκριμένη μέρα στο ημερολόγιο.