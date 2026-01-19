Τροχαίο δυστύχημα με θύμα οδηγό οχήματος που κατέληξε σε χωράφι, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/01) στην Αχαΐα.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εθνική οδό 111, κοντά στον Πρέβεδο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα παραλίγο να συγκρουστούν, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.