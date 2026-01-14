Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μια νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε πάνω σε περίπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έκανε γνωστές ο αντιδήμαρχος του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο περίπτερο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Ευτυχώς, από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.