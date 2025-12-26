Στις 26 Ιουλίου 2024, η μητέρα του 8χρονου Αντριάνο Μπουτσικάρη προέβη στην αρπαγή του από την περιοχή της Αρτέμιδας, Αττικής, και έκτοτε το παιδί αγνοείται.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε σήμερα τον μηχανισμό Amber Alert Hellas, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του ανηλίκου μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Μπουτσικάρης Αντριάνο έχει καστανά μαλλιά, καστανο-πράσινα μάτια, ύψος 1,10 μ. και αδύνατη σωματική διάπλαση. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε κατά την εξαφάνιση.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» στο 116000, με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.