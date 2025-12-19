Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι της Αρτέμιδας το πρωί της Πέμπτης, όταν κύκνοι εμφανίστηκαν στην παραλία της περιοχής.

Τα πανέμορφα πτηνά κολυμπούσαν κοντά στην ακτή, προσελκύοντας τα βλέμματα περαστικών και κατοίκων που έσπευσαν να τα φωτογραφίσουν. Η εμφάνισή τους προκάλεσε έκπληξη, καθώς οι κύκνοι συνήθως δεν πλησιάζουν τόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία τους σε παράκτιες περιοχές μπορεί να οφείλεται σε αναζήτηση τροφής ή σε αλλαγές στις συνθήκες του φυσικού τους περιβάλλοντος. Το θέαμα πάντως ήταν αρκετό για να χαρίσει σε όλους μια μαγευτική πρωινή εμπειρία κοντά στη φύση.