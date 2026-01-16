Στην Ερημούπολη Σητείας αποχαιρετούν σήμερα συγγενείς και φίλοι τον 15χρονο Γιάννη, που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η απώλεια του νεαρού μαθητή έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και θλίψη. Η Σητεία θρηνεί ένα παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας, παρουσία πλήθους κόσμου που θα βρεθεί για να πει το τελευταίο αντίο.

Απολογία του 16χρονου οδηγού

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα Λασιθίου σε βάρος του 16χρονου οδηγού του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν πέντε ανήλικοι φίλοι. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 16χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου. Μετά την προσαγωγή του στον ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή.