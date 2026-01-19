Με αυξημένη κίνηση ξεκινά το πρωί της Δευτέρας (19/01) για τους οδηγούς των οχημάτων που κινούνται σε κεντρικές λεωφόρους της Αττιής ενώ ακόμη δυσκολότερη γίνεται η κατάσταση εξαιτίας έργων που ξεκίνησαν σε Κηφισό, Αττική Οδό και λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από το Δαφνί έως τα Διυλιστήρια, στην είσοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών, στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη).

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί στη Λ. Κηφισού (άνοδος) από το ΚΤΕΛ έως την Αττική Οδό καθώς και στο ρεύμα καθόδου.

Δείτε αναλυτικά την κατάσταση στους δρόμους

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις 20 λεπτών

Καθυστερήσεις που φτάνουν και τα είκοσι λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδ΄πο κυρίως στο ύψος της Ανθούσας έως την Κηφισίας.

Σημειώνεται ότι στην Αττική Οδό, από 19 Ιανουαρίου έως 26 Ιουνίου 2026, θα γίνονται τοπικοί αποκλεισμοί λωρίδων έκτακτης ανάγκης και δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ προς Ελευσίνα από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/PBkkFkGADw — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 19, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό για τρεις ημέρες λόγω εργασιών – Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα και για τρεις ημέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών που χρησιμοποιούν καθημερινά τον δρόμο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, σε τμήματα της λεωφόρου. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα από τη συμβολή με την οδό Πειραιώς έως την Αγίας Άννης. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη έως τη Μακρυγιάννη.

Παράλληλα, από τις 7:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στο τμήμα από την Αναγεννήσεως έως την Αχαρνών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις λωρίδες που θα παραμένουν ανοιχτές. Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η ταλαιπωρία αναμένεται να είναι αυξημένη, ειδικά στις ώρες αιχμής, από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί και από τις 14:00 έως τις 17:00 το απόγευμα.