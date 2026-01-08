Εφιαλτική είναι η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς στον Κηφισό, με το μποτιλιάρισμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, να αγγίζει πλέον τα 16 χιλιόμετρα.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από την Κηφισιά και φτάνουν ως την Ιερά Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα έγινε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού, με ένα φορτηγό να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να καρφώνεται σε έτερο φορτηγό.

Δείτε βίντεο από τον Κηφισό

Νεκρός ο ένας οδηγός από την σύγκρουση των φορτηγών – Πώς έγινε το δυστύχημα, σοκαριστικές εικόνες

Τραγικό τέλος είχε ο οδηγός ενός φορτηγού που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (08.01.2026) στον Κηφισό. Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

O τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ωστόσο τα τραύματά του ήταν βαρύτατα. Παρά την άμεση ιατρική φροντίδα, εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία έσπασε τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο φορτηγό που κινούνταν κανονικά.

Ο οδηγός που έχασε τη ζωή του ήταν ο ανυποψίαστος επαγγελματίας του δεύτερου οχήματος, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εξακριβώσει τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός του πρώτου φορτηγού να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς έκλεισαν τρεις λωρίδες στο ρεύμα προς Πειραιά. Συνεργεία του δήμου και της Περιφέρειας εργάζονταν για περίπου τέσσερις ώρες προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.