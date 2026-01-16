Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής 16/1 στο μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τόπους δυσκολίες καταγράφονται στην Αθηνών–Λαμίας, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Αυξημένη ροή παρατηρείται επίσης στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Σχιστού και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 20–25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας και 10–15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, της τάξης των 5–10 λεπτών, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5′-10′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/ElEPCNPJPD — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 16, 2026

Κάντε κλικ στην προβολή μεγαλύτερου χάρτη για να δείτε την ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα αναλυτικά δελτία κυκλοφορίας της Αστυνομίας για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.