Το χταπόδι Ντάμπο είναι ένα από τα πιο χαριτωμένα και μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών. Πήρε το όνομά του από τον διάσημο ελέφαντα της Disney, τον Ντάμπο, εξαιτίας των δύο μεγάλων πτερυγίων του που μοιάζουν με αυτιά και του επιτρέπουν να «πετά» μέσα στο νερό.

Το χταπόδι Ντάμπο ανήκει στο γένος Grimpoteuthis και ζει σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη, συνήθως από 1.000 έως και 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εντοπίζεται σε όλους σχεδόν τους ωκεανούς του κόσμου, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο διαδεδομένα βαθύβια χταπόδια.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα χταπόδια, το Ντάμπο δεν διαθέτει μελάνι, καθώς στα μεγάλα βάθη δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές από τους οποίους να χρειάζεται να κρυφτεί. Το σώμα του είναι μαλακό και ημιδιαφανές, ενώ τα πλοκάμια του συνδέονται με μια μεμβράνη που του δίνει ομπρελοειδή μορφή. Το μέγεθός του ποικίλλει, αλλά συνήθως φτάνει τα 20–30 εκατοστά.

Το χταπόδι Ντάμπο κινείται κυρίως χτυπώντας ρυθμικά τα πτερύγιά του, με μια κίνηση που θυμίζει πτήση. Τρέφεται με μικρούς οργανισμούς του βυθού, όπως σκουλήκια, καρκινοειδή και μικρά μαλάκια, τα οποία καταπίνει ολόκληρα.

Λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, το χταπόδι Ντάμπο είναι δύσκολο να μελετηθεί και παραμένει σχετικά άγνωστο. Ωστόσο, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια χάρη σε υποβρύχια βίντεο που αποκαλύπτουν την ήρεμη και σχεδόν «χορευτική» του κίνηση.

Το χταπόδι Ντάμπο είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της απίστευτης ποικιλομορφίας της ζωής στους ωκεανούς και μας υπενθυμίζει πόσα ακόμα έχουμε να ανακαλύψουμε στον υποθαλάσσιο κόσμο.