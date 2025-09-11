Η υπεραλίευση και η παράνομη αλιεία απειλούν σοβαρά το χταπόδι στις ελληνικές θάλασσες, όπως αποκαλύπτει εκτενές ρεπορτάζ του Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μαζική χρήση παράνομων παγίδων επιβαρύνει το οικοσύστημα και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του είδους.

Δράση για τη διάσωση του χταποδιού από την Sea Shepherd

Από τον Ιούλιο, η ομάδα Sea Shepherd, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει καταφέρει να αφαιρέσει χιλιάδες παγίδες από τον βυθό και να σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια. Στόχος είναι να περιοριστεί η καταστροφική πρακτική που όχι μόνο μειώνει τον πληθυσμό του χταποδιού, αλλά επηρεάζει και την ποιότητα των ελληνικών θαλασσών.

Οι παγίδες χταποδιού: Μια σιωπηλή απειλή

Εκτιμάται ότι περίπου 500.000 παγίδες για χταπόδι παραμένουν στον πυθμένα της θάλασσας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, για να καλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Οι παράνομες αυτές παγίδες μιμούνται φυσικές κρυψώνες και καταστρέφουν τους αναπαραγωγικούς κύκλους του χταποδιού.

Οι παράνομες πρακτικές στην Ελλάδα

Αν και η αλιεία του χταποδιού απαγορεύεται κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αρκετοί ψαράδες δεν αφαιρούν τις παγίδες τους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Μάλιστα, κάποιοι προσθέτουν και πετονιές, αυξάνοντας τη ζημιά. Το σκάφος Sea Eagle έχει περισυλλέξει περισσότερα από 288 χιλιόμετρα πετονιάς, ενώ οι περισσότερες παγίδες παραμένουν ανώνυμες, κατά παράβαση των κανονισμών.

Χταπόδι: Ζήτηση, κλιματική αλλαγή και διεθνής κρίση

«Οι αριθμοί είναι απολύτως εκπληκτικοί», δήλωσε ο Άλεξ Κορνέλισεν της Sea Shepherd. «Αν θέλετε να διατηρήσετε το χταπόδι, τότε πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κρίση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα· Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, καθώς το παγκόσμιο εμπόριο χταποδιών έχει αυξηθεί ραγδαία και η κλιματική αλλαγή διαταράσσει τις φυσικές ισορροπίες.

Το χταπόδι ως μέρος της ελληνικής κουλτούρας και διατροφής

Το χταπόδι δεν είναι απλώς ένα θαλάσσιο είδος· αποτελεί και βασικό συστατικό της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας. Από το ψητό χταπόδι έως τους παραδοσιακούς μεζέδες με ούζο, η παρουσία του στα παραθαλάσσια εστιατόρια είναι σταθερή. Ωστόσο, αυτή η αυξανόμενη ζήτηση έχει σοβαρές επιπτώσεις στον φυσικό πληθυσμό του.