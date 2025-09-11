Το παράνομο κυνήγι χταποδιών στην Ελλάδα και τις καταστρεπτικές για το είδος συνέπειες από την υπεραλίευση σχολιάζει σε εκτενές του δημοσίευμα το Reuters.

Από τις αρχές Ιουλίου, οι εθελοντές της ομάδας εκστρατείας Sea Shepherd, με την υποστήριξη των περιφερειακών αρχών, έχουν ανασύρει από το βυθό χιλιάδες παγίδες και έχουν σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την παράνομη υπεραλίευση που απειλεί τον πληθυσμό των χταποδιών και μπορεί έμμεσα να αυξήσει τη ρύπανση των ελληνικών θαλασσών, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές και οι αρχές εκτιμούν, ότι συνολικά μισό εκατομμύριο παγίδες χταποδιών βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες. «Οι αριθμοί είναι απολύτως εκπληκτικοί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sea Shepherd, Άλεξ Κορνέλισεν, αναφερόμενος στον αριθμό των παγίδων που ρυμουλκήθηκαν. «Αν θέλετε να διατηρήσετε το χταπόδι, τότε πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό».