Το παράνομο κυνήγι χταποδιών στην Ελλάδα και τις καταστρεπτικές για το είδος συνέπειες από την υπεραλίευση σχολιάζει σε εκτενές του δημοσίευμα το Reuters.
Από τις αρχές Ιουλίου, οι εθελοντές της ομάδας εκστρατείας Sea Shepherd, με την υποστήριξη των περιφερειακών αρχών, έχουν ανασύρει από το βυθό χιλιάδες παγίδες και έχουν σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την παράνομη υπεραλίευση που απειλεί τον πληθυσμό των χταποδιών και μπορεί έμμεσα να αυξήσει τη ρύπανση των ελληνικών θαλασσών, σχολιάζει το δημοσίευμα.
Όπως σχολίασε το πρόβλημα εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό συμβαίνει καθώς το παγκόσμιο εμπόριο χταποδιών έχει εκτοξευθεί ραγδαίατην τελευταία δεκαετία και καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις αναπαραγωγικές συνήθειες.
Η Ελλάδα, όπου το ψητό χταπόδι και το ούζο είναι βασικά πιάτα και κορυφαίες επιλογές στα παραθαλάσσια εστιατόρια ψαριών της χώρας, φαίνεται να είναι μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, δήλωσε ο Κορνέλισεν.
Οι κυνηγοί δελεάζουν το θήραμά τους τοποθετώντας παγίδες που μοιάζουν με γλάστρες στον βυθό της θάλασσας. Οι παγίδες σε σχήμα βαρελιού μοιάζουν με τις φωλιές και τις τρύπες από βράχους όπου συνήθως τα χταπόδια προτιμούν να βρίσκουν καταφύγιο και να φροντίζουν τα αυγά τους. Είναι δεμένες σε μακριές γραμμές από σχοινιά που είναι δεμένες σε μικρές σημαδούρες.
Η αλιεία απαγορεύεται ή περιορίζεται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αναπαραγωγής στη βόρεια Ελλάδα. Αντί να μαζεύουν όμως οι ψαράδες τις παγίδες στα τέλη Ιουνίου και να τις τοποθετούν ξανά τον Οκτώβριο, ορισμένοι προσθέτουν πετονιές.
Το πλήρωμα του Sea Eagle έχει ανακτήσει 288 χιλιόμετρα πετονιάς. Οι παγίδες θα έπρεπε να φέρουν το όνομα του ιδιοκτήτη, αλλά οι περισσότερες είναι ανώνυμες.
- Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ
- Χειροπέδες σε 42χρονο για εμπορία ανθρώπων – Νάρκωνε γυναίκες, τις βίαζε, τις εξέδιδε και τις ανάγκαζε να συμμετέχουν σε ταινίες πορνό
- Αγιασμός μετά ξύλου στα Πετράλωνα – 17χρονος μαθητής δέχτηκε επίθεση από εξωσχολικούς σε λύκειο