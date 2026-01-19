Οι νέες αυξήσεις στις τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων είναι προ των πυλών που θα δημιουργήσουν ένα νέο «πονοκέφαλο» στους μελλοντικούς αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων ιδιαίτερα αυτούς που προγραμματίζουν να κλείσουν ένα νέο ΙΧ μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το νέο κύμα ανατιμήσεων θα αγγίξει όλα τα νέα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν από το καλοκαίρι του 2026 ενώ ένα δεύτερο «πακέτο» αυξήσεων θα δουν οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτων στα τέλη του τρέχοντος έτους. Μάλιστα, οι αυξήσεις στις τιμές θα αφορούν όλα τα νέα μοντέλα, τη στιγμή που ήδη οι καταναλωτές διαπιστώσουν ότι ακόμη και τα πιο προσιτά μοντέλα αποτελούν όνειρο θερινής νυκτός.

Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου θα δει τις τιμές των αυτοκινήτων να αυξάνονται από 500 έως και 2.00 ευρώ, εξαιτίας δύο σημαντικών παραγόντων. Εξαιτίας του νέου κανονισμού ασφαλείας που θα τεθεί στις 7 Ιουλίου του 2026, όπου όλα τα αυτοκίνητα θα έχουν νέα – και επιπλέον – συστήματα ασφαλείας στις στάνταρ προδιαγραφές τους ενώ σε δεύτερη φάση στα τέλη του 2026 θα εφαρμοστεί το νέο πρότυπο εκπομπών Euro7, που θα «τσιμπήσει» και άλλο τις τιμές των καινούργιων ΙΧ.

Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2026 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα παράγονται από τα εργοστάσια των εταιρειών αυτοκινήτου θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά νέα συστήματα ασφαλείας. Ένα από αυτά θα είναι και το «μαύρο κουτί», γνωστό από τις αεροπορικές εταιρείες που εφαρμόζουν σε όλα τα αεροπλάνα και θα καταγράφει τα δεδομένα σε περίπτωση ενός τροχαίου συμβάν. Άλλο ένα στάνταρ σύστημα ασφαλείας θα είναι ο έξυπνος περιοριστής ταχύτητας αλλά και το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών (που υπάρχει στις πιο μεγάλες κατηγορίες αυτοκινήτων και πλέον θα ενσωματωθεί σε όλα τα μοντέλα, ανεξαρτήτου κατηγορίας). Επίσης, υποχρεωτικό θα είναι και το σύστημα προειδοποίησης εξόδου από τη λωρίδα με δυνατότητα επέμβασης. Όπως είναι επόμενο τα νέα συστήματα ασφαλείας που θα είναι υποχρεωτικά θα επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των μικρών αυτοκινήτων , που θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία.

Οι νέες αυξήσεις αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες της δεκαετίας, μετά τις σταδιακές ανατιμήσεις που έχουν συντελεστεί την τελευταία πενταετία στα νέα μοντέλα όλων των αυτοκινητοβιομηχανιών, εξαιτίας της Πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία (που δημιούργησε αλυσιδωτές αυξήσεις λόγω της ανατίμησης των πρώτων υλών αλλά και της έλλειψης των τσιπ στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων).

Σε κάθε περίπτωση αυτή η περίοδο στην χώρα μας είναι από τις καλύτερες αφού οι αντιπροσωπείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους προσφέρουν τα νέα τους μοντέλα σε ειδικές τιμές, με παχυλές εκπτώσεις ακόμη και στα πιο δημοφιλή μοντέλα ( που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν έως και τις 8 -10 χιλιάδες ευρώ) αλλά και δελεαστικά χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν ακόμη πιο ελκυστική την αγορά τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσφορές στα καινούργια μοντέλα συνδυάζονται με τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα που «ανακουφίζουν» σημαντικά τους υποψήφιους αγοραστές και από τον βραχνά της πολύμηνης αναμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά αυτοκινήτου αρκετές εταιρείες είναι διατεθειμένες να διατηρήσουν αρκετές από τις προωθητικές ενέργειες του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να κρατήσουν και τις πωλήσεις των νέων μοντέλων σε θετικούς ρυθμούς.