Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έφθασε στου Ζωγράφου στην Αθήνα με ταξί.

Από τότε έχουν περάσει 11 ημέρες από την εξαφάνιση της ανήλικης και παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές, η 16χρονη Γερμανίδα εξακολουθεί να αγνοείται. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της μέσα από κάμερες ασφαλείας, που την έχουν καταγράψει, αλλά και από μαρτυρίες συγγενών και φίλων για τις σχέσεις της με τους γονείς της, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Όλα δείχνουν, ότι η 16χρονη προετοίμαζε τη φυγή της και μάζευε χρήματα για δύο χρόνια, πριν τελικά το επιχειρήσει. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές, που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα δείχνουν πως η 16χρονη προσπαθούσε να αλλάξει την εμφάνισή της, ώστε να μοιάζει μεγαλύτερη. Σκοπός της ήταν να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της μητέρας της, στην οποία μοιάζει, ώστε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Τελευταία φορά που εθεάθη η 16χρονη, ήταν στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν πήγε σε ενεχυροδανειστήριο. Από εκεί φαίνεται πως παίρνει ένα ακόμα ταξί, με προορισμό -όπως εκτιμάται- το κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, ο οδηγός του ταξί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στις Αρχές, με την μαρτυρία του να θεωρείται πλέον κρίσιμη.

Ο Γιώργος Τσούκαλης για την εξαφάνιση της 16χρονης

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», είπε πως η 16χρονη φαίνεται ότι έχει οργανώσει τη διαφυγή της από το σπίτι εδώ και πολύ καιρό. Αυτό φαίνεται από το ότι πούλησε το τηλέφωνό της, επιχείρησε να πουλήσει και ένα δεύτερο που είχε και να έχει ένα τηλέφωνο που δεν το γνωρίζουν οι Αρχές. Επίσης, φρόντισε να συγκεντρώσει με κάθε τρόπο χρήματα.

Όπως λέει, η 16χρονη μπορεί να έχει φύγει στο εξωτερικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει φύγει από τη χώρα με αεροπλάνο, καθώς θα το μάθαιναν οι διωκτικές Αρχές. Το να έφυγε από την Αθήνα με το δεύτερο ταξί, που έχει ειπωθεί ότι πήρε από του Ζωγράφου, δεν μπορεί να αποκλειστεί, μέχρι να εμφανισθεί ο οδηγός του ταξί και να καταθέσει. Ο ιδιωτικός ερευνητής πάντως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, να έχει φύγει στο εξωτερικό με λεωφορείο, με τα στοιχεία της μητέρας της, καθώς προσπαθούσε να μακιγιάρεται, ώστε να φαίνεται μεγαλύτερη.

Σύμφωνα πάντως με τον κ. Τσούκαλη, η Λόρα δεν μπορεί να οργάνωσε την φυγή της μόνη της, χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα, που την καθοδήγησε και την φιλοξένησε στου Ζωγράφου, τουλάχιστον στις 8 Ιανουαρίου, οπότε είναι η μόνη επιβεβαιωμένη ημερομηνία που την είδαν στην Αθήνα, αλλά και ενδεχομένως να τις βρει πλαστό διαβατήριο.