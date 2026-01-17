Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με την αγωνία της οικογένειας και των Αρχών να κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς ίχνος της.

Οι γονείς της, φίλοι και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν εκκλήσεις μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων και κοινωνικών δικτύων, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα. Παράλληλα, απευθύνονται και στην ίδια τη Λόρα, καλώντας την να επιστρέψει και να βάλει τέλος στην αγωνία τους. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μαρτυρίες, η ανήλικη φέρεται να θεάθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κατευθύνθηκε μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο τον εντοπισμό της και τη διερεύνηση των συνθηκών της εξαφάνισής της.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η περιοχή του Ζωγράφου ενδέχεται να αποτελεί το κομβικό σημείο της υπόθεσης, καθώς εκεί εντοπίστηκαν τα τελευταία ίχνη της. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με το αν η 16χρονη είχε βοήθεια από τρίτο πρόσωπο και ποιοι λόγοι την οδήγησαν να εξαφανιστεί, φροντίζοντας να σβήσει κάθε ψηφιακό και φυσικό αποτύπωμα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι ότι δεν έδρασε μόνη της. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την άφιξή της στου Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο wifi και έστειλε μήνυμα σε άγνωστο παραλήπτη.

Πιθανή φυγή στο εξωτερικό

Το δεύτερο σενάριο εστιάζει στο ενδεχόμενο η Λόρα να έφυγε από την περιοχή του Ζωγράφου και πιθανόν εκτός Ελλάδας. Οι Αρχές θεωρούν απίθανο να ταξίδεψε αεροπορικώς, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου δεν έχουν καταγράψει την παρουσία της.

Αντιθέτως, εξετάζεται σοβαρά η εκδοχή να μετέβη στη Γερμανία με λεωφορείο, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της μητέρας της. Οι αστυνομικοί ελέγχουν στοιχεία από εταιρείες μεταφορών και αναμένουν δεδομένα από τα κλειστά προφίλ της στα social media, καθώς και από το κινητό της, σε περίπτωση που συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο.

«Ήθελε να δραπετεύσει»

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν, ότι η 16χρονη φέρεται να επιθυμούσε να εγκαταλείψει την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Οι Αρχές έχουν λάβει καταθέσεις από τους γονείς της, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν όσα είχε εκμυστηρευθεί σε πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.

Μαρτυρίες αναφέρουν, ότι ο πατέρας της ήταν ιδιαίτερα αυστηρός και πιεστικός. Στην κατάθεσή του παραδέχθηκε, ότι ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ξεπερνούσε τα όρια, ενώ εξέφρασε φόβο, μήπως του αφαιρεθεί η επιμέλεια, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών.

Κατά την περίοδο που η οικογένεια ζούσε στη Γερμανία, είχε υπάρξει καταγγελία για λεκτική βία του πατέρα προς την ανήλικη, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια. Το περιστατικό αυτό ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφαση της οικογένειας να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Στο μικροσκόπιο το οικογενειακό περιβάλλον

Συγγενείς κατέθεσαν, ότι η Λόρα είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι μαζί με τη μητέρα της, λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Παράλληλα, εκπαιδευτικός ανέφερε, ότι η μητέρα είχε απευθυνθεί στο σχολείο, εκφράζοντας ανησυχία για τις δυσκολίες προσαρμογής της κόρης της και δηλώνοντας πρόθεση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο οικογενειακό πλαίσιο της 16χρονης, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση.