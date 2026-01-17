Μία εξαιρετική προετοιμασία που δύσκολα θα έκανε μόνο του ένα παιδί, δείχνουν όλες οι κινήσεις της 16χρονης Λόρας, καθώς η εξαφάνισή της προέβλεπε χρόνους, διαδρομές, ενδυμασίες και διαμονή.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την έχουν καταγράψει, φαίνεται να περπατά σε δρόμους με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να έχει αλλάξει κινητό και να χρησιμοποιεί Wi-Fi, ώστε να μην αφήσει ηλεκτρονικά ίχνη, ενώ έχει ξεφορτωθεί την ροζ σχολική της τσάντα. Σύμφωνα με τη γυναίκα που βρήκε την τσάντα της 16χρονης, εκτός των άλλων περιείχε και «μία τύπου ταυτότητα», στην οποία η φωτογραφία ήταν της αναζητούμενης.

Το μόνο σίγουρο κομμάτι στο περίεργο παζλ που καλούνται να λύσουν οι Αρχές, είναι πως η 16χρονη είναι αποφασισμένη να ξεφύγει. «Στην τάξη, επειδή δεν ήξερε ελληνικά, έπλεκε πολύ. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά, γιατί εμάς μας είχε πει, ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», λέει συμμαθήτριά της.

Τι οδήγησε τη Λόρα στη φυγή

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε, ότι από τον πατέρα της 16χρονης είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της στη Γερμανία για μερικές ημέρες. Ο ίδιος εξέφρασε στην κατάθεσή του φόβους, μήπως συμβεί το ίδιο και στην Ελλάδα.

«Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές, που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει, ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα, για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε», λέει φίλη της ανήλικης.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Η μητέρα της μάλιστα, όταν είχε κληθεί στο σχολείο για προβλήματα προσαρμογής της 16χρονης, εξέφρασε -σύμφωνα με πληροφορίες- τον προβληματισμό της λέγοντας ότι και εκείνη ήθελε να φύγει από το σπίτι. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επισημαίνει, ότι η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά κάθε σημείο όπου υπάρχει αναφορά, ότι εθεάθη η Λόρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Άγνωστο παραμένει, εάν η 16χρονη βρίσκεται ακόμα στην Αθήνα ή αν κατάφερε να φύγει με πλαστά έγγραφα στο εξωτερικό. Η Αστυνομία δεν αποκλείει να έχει επιχειρήσει να βγάλει διαβατήριο με τα στοιχεία της μητέρας της, η οποία είναι νέα σε ηλικία και μοιάζουν, καθώς όπως έχει πει η μητέρα της στην κατάθεσή της στις Αρχές, πριν ένα μήνα έπιασε την Λόρα να φωτογραφίζει το διαβατήριό της. Η ΕΛ.ΑΣ. πάντως βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Γερμανικές Αρχές και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις, ότι η 16χρονη έχει επιστρέψει στην πατρίδα της.