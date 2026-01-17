Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στο Ηράκλειο μετά την εξαφάνιση του 70χρονου Κωνσταντίνου Καρτσωνάκη, ο οποίος πάσχει από άνοια και η ζωή του κρίνεται σε κίνδυνο. Ο ηλικιωμένος έφυγε από το σπίτι του το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου για να μεταβεί σε φυσικοθεραπευτήριο στην περιοχή της λεωφόρου Παπαναστασίου, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διαδρομή φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό του, ενώ σε καταγραφή από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται να κινείται στην οδό Ούλοφ Πάλμε, με κατεύθυνση νότια, προς τη συνοικία Βασιλειές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους οικείους του, λέγοντας πως βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται, ενώ πάσχει από άνοια, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση ανεύρεσή του.

Ο αγνοούμενος έχει μαύρα κοντά μαλλιά με λίγα γκρίζα, γκρίζο μουστάκι, καστανά μάτια, ύψος 1,77 μ. και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπλε αθλητική φόρμα και σκούρα αθλητικά παπούτσια.

Η οργάνωση Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από την οικογένειά του το βράδυ της 16/01/2026 και, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προχώρησε στην ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συναγερμού SILVER ALERT, προκειμένου να κινητοποιηθεί το κοινό για τον εντοπισμό του.

