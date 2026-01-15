Μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της πρόσθεσε η Αλμπαθέτε το βράδυ της Τετάρτης (14/01), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας. Η ομάδα της La Liga 2, που παλεύει για την παραμονή, πέτυχε μια τεράστια έκπληξη επικρατώντας με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Μπετανκόρ «έγραψε ιστορία»
Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Χέφτε Μπετανκόρ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την Αλμπαθέτε σε μια νίκη-ορόσημο, βάζοντας τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία των «μερένχες» στο Copa del Rey.
Η ιστορική επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στο γήπεδο. Οι φίλοι της Αλμπαθέτε κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, υποδέχθηκαν τους παίκτες σαν ήρωες και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Η βραδιά αυτή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του συλλόγου και του κόσμου του, ως μία από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία της ομάδας.
Nos tildaban que Albacete se vestiría de madridistas pero lo que bien es cierto es que lo teñimos de diablillos locos por el Alba y con un infierno abrasador 🔥 pic.twitter.com/68BbMhzABe
— Don Juan Manuel (@JuanmaMoratalla) January 15, 2026