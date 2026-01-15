Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο και το αποτυχημένο ξεκίνημα του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της ομάδας. Οι «μερένγκες» φαίνεται πως ετοιμάζονται να βγουν ξανά στην αγορά για προπονητή, με τα σενάρια να πληθαίνουν.

Τα τελευταία 24ωρα έχουν ακουστεί έντονα τα ονόματα των Ζινεντίν Ζιντάν και Γιούργκεν Κλοπ, ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υπάρχει ακόμη μία περίπτωση που συγκεντρώνει ιδιαίτερη υποστήριξη από τον πρόεδρο της Ρεάλ.

Η ξεχωριστή αδυναμία του Πέρεθ

Όπως αναφέρει η εκπομπή «El Partidazo de COPE», ο Φλορεντίνο Πέρεθ διατηρεί έντονη εκτίμηση προς το πρόσωπο του Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο θεωρεί ιδανική λύση για τον πάγκο της «βασίλισσας». Ο Πορτογάλος τεχνικός φέρεται να είναι ο μοναδικός προπονητής με τον οποίο ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία τους στο παρελθόν.

Το παρασκήνιο και η Μπενφίκα

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται λόγος και για την τρέχουσα κατάσταση του Μουρίνιο στην Πορτογαλία. Όπως τονίζεται, ο εκρηκτικός χαρακτήρας του και η ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Μπενφίκα ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πρόωρο «διαζύγιο», ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα μεγάλη επιστροφή στη Μαδρίτη.

«Το σχέδιο του Φλορεντίνο Πέρεθ είναι να επαναφέρει τον Ζοσέ Μουρίνιο. Δεν θα προκαλούσε καμία έκπληξη αν ο πρόεδρος της Ρεάλ αποφάσιζε να του δώσει ξανά τα ηνία της ομάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό δημοσίευμα.