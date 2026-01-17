Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, όταν γυναίκα, ηλικίας 69 ετών, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Όπως δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τα κατάγματα που υπέστη στο μηρό.

Παράλληλα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι διαχειρίσιμες.