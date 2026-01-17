Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και πολιτικός, που διετέλεσε βουλευτής Α΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός σε διαδοχικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση. Ο εκλιπών, γνωστός για τη στρατιωτική και πολιτική του σταδιοδρομία, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ήταν γεννημένος στην Τρίπολη και γιος του υποστράτηγου Διονυσίου Παπαδόγγονα, αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ. Μετεκπαιδεύτηκε στις Σχολές Υποβρυχίων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στη Σχολή Ναρκοπολέμου και στη Σχολή Οικονομικών Ναυτικού. Υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία και υποβρύχια, αλλά και σε επιτελικές θέσεις του Πολεμικό Ναυτικό.

Το 1973 έλαβε ενεργό μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού. Για τη δράση του συνελήφθη από τη χούντα και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση, το 1974, επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς, ωστόσο αποχώρησε το ίδιο έτος προκειμένου να ασχοληθεί με την πολιτική.

Εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας την περίοδο 1974-1977. Επανεκλέχθηκε βουλευτής το 1977 και ορίστηκε υπουργός Συγκοινωνιών, θέση που διατήρησε έως το 1980.

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ανέλαβε αρχικά καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας, από τον Απρίλιο του 1990 έως τον Αύγουστο του 1991, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε, για δεύτερη φορά, υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, από τον Δεκέμβριο του 1992 έως τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον εφοπλιστή Γεράσιμο Αγούδημο, ο οποίος εκείνη την περίοδο κυριαρχούσε στα δρομολόγια της λεγόμενης «άγονης γραμμής». Ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκρούστηκε επίσης με τον τότε υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, κυρίως για ζητήματα αμυντικής πολιτικής.

Μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας το 1993, ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας υποστήριξε με συνέπεια το «Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου» Ελλάδας–Κύπρου, το οποίο εφαρμόστηκε από τις κυβερνήσεις των Ανδρέα Παπανδρέου και Γλαύκου Κληρίδη, σε αντίθεση με τη γραμμή που εξέφραζε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

Ο εκλιπών είχε τιμηθεί από τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄ με τον Ταξιάρχη του Φοίνικος, τον Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου και το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας. Επίσης, είχε παρασημοφορηθεί με τον Ταξιάρχη του Τάγματος Αξίας της Γαλλίας και τον Ταξιάρχη του Τάγματος Βλαδιμηρέσκου της Ρουμανίας. Ως πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος τιμήθηκε και από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο.