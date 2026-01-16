Πέθανε σε ηλικία προχωρημένη, έπειτα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Μάκης Αμπατιέλος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Περισσός εκφράζει τα συλλυπητήριά του, σημειώνοντας: «Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Μάκη (Γεράσιμου) Αμπατιέλου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.»

Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, αφιερωμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και στους αγώνες του λαού, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους. Από νεαρή ηλικία συμμετείχε ενεργά στο κίνημα μέσα από τις γραμμές της ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τα προβλήματα υγείας, παρέμεινε ενεργός ως οπαδός του Κόμματος, συμβάλλοντας στις δράσεις της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον γιο του Νίκο, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και βουλευτή, στον αδελφό του Δημήτρη, στέλεχος του Κόμματος στη Γερμανία, στη σύντροφό του Σοφία και σε όλους τους οικείους του.