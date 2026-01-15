Μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός, μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε.

Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα…

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη.

Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.

Ο Μίλος σου», έγραψε στην ανάρτησή του.